O tabaco segue a ser un dos maiores problemas de saúde pública

Actos celebrados polo Día Mundial Sen Tabaco © Mónica Patxot

O tabaco segue sendo un dos maiores problemas de saúde pública, por iso cada ano cobra máis forza o Día Mundial Sen Tabaco que se celebra este venres. É moi importante ter en conta que o cancro máis relacionado co tabaco é o de pulmón, pero hai quince tipos distintos de cancro que tamén se vinculan co consumo de tabaco. A iso hai que sumarlle as enfermidades cardiosvascualres e as enfermidades respiratorias.

En Pontevedra, durante o primeiro semestre do 2019, a Asociación Española Contra o Cancro (AECC) atendeu a 63 persoas nos programas gratuítos para deixar de fumar fronte aos 53 participantes do ano 2018.

Este venres instaláronse mesas informativas nos hospitais Montecelo, Provincial e do Salnés onde, atendidas por profesional sanitario e voluntariado da AECC, aportáronse información dos efectos nocivos e riscos do tabaco á vez que asesoraron en hábitos saudables á poboación.

Así mesmo, nestes puntos informativos efectuáronse gratuitamente a usuarios e profesionais sanitarios cooximetrías, que son probas que miden o nivel de monóxido de carbono no aire espirado.