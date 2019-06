Sete empresas aspiran a remodelar casa Priorado de Arra

Un total de 7 empresas presentáronse á licitación para as obras de remodelación da Casa Priorado de Arra. Trátase das firmas: Denuevo punto creativo, Construcciones Castro, Coviastec, Balboa y Buceta, Abal Construcciones, Degalle, Revoltamar.

A actuación saíu a licitación cun orzamento de 185,320.11 euros, que serán financiados con cargo ao Plan Concellos bianual da Deputación de Pontevedra.

Esta actuación é a terceira fase dun proxecto de reforma integral de maior envergadura. Trátase dunha edificación tradicional na que se realizarán agora obras interiores.

A Casa Priorado ten dúas edificacións independentes que pechan o patio central, que articula todos os espazos da Planta Baixa. Nesta planta van acondicionar un local de ensaios, dous locais para asociacións, un terceiro local a modo de almacén, aseos masculinos e femininos, un distribuidor e un alpendre.

Na primeira planta farase unha sala de usos múltiples, un despacho, un almacén e un hall. Entre as dúas plantas suman unha superficie útil de 480 metros cadrados.

Con esta nova actuación no Priorado de Arra permitirá convertelo nun centro sociocultural para uso e goce de todos os veciños, non só do lugar, senón de todo o municipio.

Con esta terceira fase, e as dúas anteriormente realizadas, súmase un investimento total na casa de 399.000 euros.