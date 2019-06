A Policía Local de Pontevedra súmase á campaña de control de alcol e drogas da DGT

Control da Policía Local de Pontevedra en Pedra do Lagarto dentro da campaña especial de alcool e drogas da DGT © PontevedraViva Control da Policía Local de Pontevedra en Pedra do Lagarto dentro da campaña especial de alcool e drogas da DGT © PontevedraViva

A Policía Local de Pontevedra sumouse á campaña de vixilancia e control de alcol e drogas posta en marcha desde este luns pola Dirección General de Tráfico (DGT) en estradas de toda Galicia para evitar que condutores que inxerisen algunha destas substancias collan o coche.

Durante esta semana, os axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil incrementan os controis preventivos nas estradas da súa competencia e os axentes municipais fan o propio en vías interurbanas. No caso da Policía Local de Pontevedra, este martes estableceron un nunha rotonda da rúa Pedra do Lagarto.

Os policías locais estableceron un punto de control con dous vehículos e unha zona delimitada e pararon de forma aleatoria aos condutores que circulaban por esta zona, someténdoos a probas de consumo de alcol e drogas.

A idea deste tipo de controis é que calquera condutor poida ser requirido para someterse a un test de alcol e drogas, independentemente da vía pola que circule.

Os motivos que levan á DGT para realizar este tipo de campañas intensivas son, entre outros, que o alcol aparece como factor concorrente nun 26% dos accidentes mortais, supoñendo o terceiro comportamento de risco na accidentabilidad. A pesar de que hai unha alta concienciación na sociedade dos perigos do alcol, un de cada catro falecidos por accidente de tráfico tiña presenza do mesmo no momento do accidente.

A realización de controis preventivos quedou demostrada como a acción máis eficaz para retirar da circulación a condutores que beberon e que poñen en risco non só a súa vida, senón a vida dos demais, tal e como establece a OMS, a OCDE ou a Comisión Europea entre outros organismos.

Conducir inxerindo alcol ou drogas ten consecuencias fatais; no mellor dos casos, cunha sanción administrativa, pero noutros moitos con penas de cárcere. En 2017, segundo os datos da Fiscalía de Seguridade Viaria, o 62% das condenas por delitos viarios debéronse a conducir baixo os efectos do alcol e as drogas.

Ademais, a recente reforma do Código penal establece que se, de forma imprudente, cométense homicidio ou lesións graves e cometeuse un delito contra a seguridade viaria –como son os casos de conducir baixo os efectos do alcol ou outras drogas ou a unha velocidade excesiva-, ou unha infracción á normativa administrativa de tráfico, esta conduta pasará automaticamente a ser considerada imprudencia grave ou menos grave, segundo os casos, con penas de cárcere de ata 4 anos.