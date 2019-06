Defensa abre un proceso selectivo para militares profesionais, con prazas na Brilat e a Escola Naval

Acto de despedida dos continxentes da BRILAT que realizarán misións en Líbano e Mali © Mónica Patxot

O Ministerio de Defensa anunciou a convocatoria dun segundo ciclo de selección do ano 2019 para o ingreso como militar profesional da Escala de Tropa e Mariñeiría das Forzas Armadas.

Neste novo ciclo as prazas ofertadas son un total de 3.500, que se distribúen entre o Exército de Terra (2.425), a Armada (525) e o Exército do Aire (550).

De todas esas prazas, en Galicia o Exército de Terra convoca 70 postos en unidades da Brigada de Infantería Lixeira "Galicia VII" (BRILAT) en Figueirido, mentres que a Armada ofrece 85 prazas para buques e unidades da zona norte, entre as que se inclúen as bases de Marín e Ferrol e a comandancia de Tui, ademais de San Sebastián e Bilbao.

Pola súa banda o Exército do Aire convoca 4 prazas das cales 2 son para o Aeródromo Militar de Santiago de Compostela.

Para abordar esta convocatoria iniciouse na área de Recrutamento da Subdelegación de Defensa en Pontevedra o proceso de selección rexido por un sistema de concurso-oposición, para o que será necesario ter máis de 18 anos, non superar a idade máxima de 29 anos o día da incorporación, carecer de antecedentes penais e contar, como mínimo, co título de graduado no Ensino Secundario Obrigatorio.

Para participar no proceso selectivo é necesario solicitar cita previa antes do 17 de xuño.