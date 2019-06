As Rías Baixas, en alerta ante a chegada da borrasca Miguel

Prognóstico ante a chegada da borrasca Miguel © eltiempo.es

Non é habitual que xuño veña acompañado dunha cicloxénese explosiva pero, ao parecer, é a situación na que se verán envolvidas as Rías Baixas este xoves. A borrasca Miguel, segundo adianta o portal de información meteorolóxica eltiempo.es, provocará fortes ventos de máis de 100 km/h e abundantes precipitacións.

Galicia será a comunidade máis afectada por este adverso meteorolóxico, avanza a meteoróloga Mar Gómez, que apunta que en Pontevedra pódense acumular precipitacións de ata 60 litros por metro cadrado en apenas doce horas.

As choivas serán máis intensas nas horas centrais do día e, a continuación, iranse estendendo ao resto do Cantábrico e Castela e León.

As temperaturas, polo seu partes, descenderán pero menos que noutras rexións. Os prognósticos fixan un rango de 10 graos de mínima e 18 de máxima, similar ás que se experimentan este mércores en Pontevedra.

Ademais, as autoridades xa activaron o aviso de nivel laranxa no oeste de Galicia por refachos de vento que superarán os cen quilómetros por hora.

Os avisos por ondada serán de nivel laranxa na costa galega e asturiana. En ambas, as ondas poderán superar os cinco metros de altura.