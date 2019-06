A terceira edición do entroido de verán de Ponte Caldelas, a punto

Ponte Caldelas enfráscase na preparación do seu terceiro entroido de verán, que se celebrará o vindeiro sábado 15 de xuño.

Ata a data, confirma o Concello, confirmaron a súa presenza na cita 6 comparsas, unha máis que na pasada edición, mentres continúan as inscricións de grupos e participantes na modalidade individual-parellas.

A convocatoria deste ano, cuxa inscrición pecha o xoves 13 de xuño, mantén o formato cun desfile que partirá do Paseo da Calzada ás 21.00 horas. A concentración abrirase a partir das 19.30 horas e o percorrido será o mesmo, con final na Alameda.

Ademais apostarase por alongar a festa cunha verbena que, esta vez estará a cargo de orquéstraa Ritmo Noche.

O entroido de verán de Ponte Caldelas repartirá 2.500 euros en premios. As comparsas contarán tres galardóns que van dos 300 aos 100 euros; os grupos, cinco, desde os 300 aos 150 euros; os individuais-parellas, tres (dos 120 aos 50 euros) e a categoría de 'drag queen', outros tres premios, que van dos 150 aos 50 euros. Haberá tamén un premio único para o mellor disfrace infantil de 100 euros e, finalmente, outro para o mellor disfrace entre o público, dotado con 75 euros.

A inscrición para participar no desfile debe formalizarse no rexistro do Concello, ben en persoa ou a través da sede electrónica. O formulario, así como as bases, están dispoñibles na web www.pontecaldelas.org.