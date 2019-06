Rafa Domínguez confirma que o PP votará en contra da investidura de Lores

Hai catro anos o PP de Jacobo Moreira optou por permitir que gobernase a lista máis votada e abstívose na investidura de Lores. Agora, ese xesto de cortesía non se repetirá. Rafa Domínguez confirmou que os nove edís populares votarán en contra da reelección do líder do BNG como alcalde de Pontevedra.

"No podemos votar a favor", explicou Domínguez, que acompañado por Pepa Pardo, Pablo Fernández, Ana Isabel Vázquez, Gerardo Pérez Puga, Martín Martínez, Silvia Junco, Guillermo Juncal e Juan Manuel Muñoz, presentou este xoves as súas credenciais como concelleiros electos para o novo mandato.

O líder do PP desvelou que non descarta presentar a súa candidatura á investidura no pleno que se celebrará o próximo 15 de xuño. Farao se, antes desa data, Fernández Lores non garante publicamente que a súa intención é ser alcalde durante o próximos catro anos.

Os pontevedreses, segundo o portavoz popular, "tienen derecho a saber" quen será o seu alcalde ao longo de todo o mandato. "Si su intención es quedarse cuatro años, lo tiene muy fácil, sólo tiene que anunciarlo", engadiu Rafa Domínguez. O contrario sería, dixo, un "engaño" á cidadanía de Pontevedra.

Os edís do PP chegan a esta nova corporación, segundo Domínguez, cunha "mochila cargada de ilusión" e con "objetivo común" de defender os intereses de Pontevedra.

"Llegamos con muchas ganas, llegamos muy organizados, vamos a hacer lo único que sabemos hacer que es trabajar, trabajar y trabajar", sinalou o líder do PP, que aprecia no BNG un "fin de ciclo" ante os resultados electorais e a saída do goberno de "figuras clave" neste últimos vinte anos.

Ademais, Rafa Domínguez confirmou que pedirá que un dos tres deputados que lle corresponden ao PP no partido xudicial de Pontevedra sexa un dos seus concelleiros, xa que entende que a cidade debe estar representada "al máximo nivel" en todas as institucións. "Mi intención es que haya alguien del PP local en la Deputación", insistiu.