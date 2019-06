Liberan o condutor dun tractor que quedou atrapado ao saírse da vía

Un home resultaba ferido este sábado ao sufrir un accidente de tráfico cando circulaba co seu vehículo agrícola ao redor das 14.15 horas pola EP-9002, segundo información facilitada polo Servizo de Emerxencias de Cambados.

O accidente rexistrábase na estrada situada entre A Modia e Oubiña, en Vilariño, no municipio de Cambados. O tractor saíase da vía por causas que non foron determinadas e envorcaba. Foi necesario que se trasladasen ata o lugar integrantes da Policía Local, axentes da Garda Civil de Tráfico, membros de Protección Civil e Bombeiros porque o home atopábase atrapado. En calquera caso, non foron necesarios equipos de excarceración para liberalo.

A vítima é un veciño de Cambados, de 41 anos, que sufriu a rotura dun pé e tivo que ser evacuado ao Hospital do Salnés por unha ambulancia medicalizada.