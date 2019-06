Axentes da Policía Local de Poio rescatan un bebé que quedara pechado no interior dun vehículo

Cristal roto para o rescate do bebé © Policía Local de Poio

A Policía Local de Poio lograba rescatar un bebé que se atopaba no interior dun vehículo o venres 14 ao redor das 16.00 horas, cando o sol estaba apertando con forza.

Os axentes recibiron unha chamada dunha muller que alertaba de que o seu fillo quedara pechado no interior do vehículo que se atopaba estacionado na avenida dá Cruz en Combarro.

Ao chegar ata o lugar, os policías comproban que a nai do bebé se atopa moi nerviosa. A muller explícalles que o neno, menor dun ano, permanece dentro do vehículo colocado no sistema de retención e visiblemente axitado. Todas as portas e ventás atopábanse pechadas e a muller víase incapaz de abrir o turismo debido a un fallo mecánico do mando.

Ante esta situación de urxencia, os axentes decidiron actuar con rapidez para evitar que se producise unha situación de maior gravidade. Desta forma, procederon a romper un cristal do coche para, desta forma, abrir o turismo e poder extraer ao menor do interior.