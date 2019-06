A alcaldesa María Ramallo visita a Autoridade Portuaria e distribúe áreas de goberno

Grupo de goberno do Concello de Marín © Concello de Marín

María Ramallo, alcaldesa de Marín, elixiu á Autoridade Portuaria para a súa primeira visita oficial tras a súa toma de posesión esta fin de semana, co obxectivo de profundar na liña de colaboración e coordinación porto-cidade mantida nos últimas mandatos.

No seu encontro co presidente Jose Benito Suárez Costa repasaron varios temas que afectan a espazos cedidos polo porto ao Concello como a humanización da Avenida de Ourense unha vez rematen as obras do colector, o proxecto para o paseo Alcalde Blanco ou o futuro auditorio de Marín.

Pola súa banda, o presidente da Autoridade Portuaria informoulle do estado do proxecto de ampliación do novo peirao comercial de Marín, cuxa licitación está prevista para o último trimestre deste ano.

ÁREAS DE GOBERNO

A alcaldesa de Marín, Maria Ramallo distribuíu as áreas de goberno entre o equipo de catorce concelleiros. No Concello de Marín existen 7 delegacións xenéricas cuxos delegados formarán parte da Xunta de Goberno local e presidirán a súa correspondente comisión informativa. Son:

Manuel Santos Costa é o voceiro do grupo municipal e tenente de alcalde. Levará as áreas de urbanismo, facenda, persoal, vivenda, emprego, empresa, tecnoloxías da información e comunicación e coordinación das áreas de goberno.

Ademais destas sete grandes áreas, o goberno municipal complétase con: