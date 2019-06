O BNG demanda á Xunta que libere os terreos de dominio público que ocupa na Xunqueira de Alba

Parque de Maquinaria © Mónica Patxot Parque de Maquinaria © PontevedraViva Rúa Martín Códax © PontevedraViva

O deputado do BNG Luís Bará rexistrou diversas iniciativas parlamentarias para que a consellaría de Medio Ambiente dea exemplo e colabore coas demais administracións co obxectivo de conseguir a plena recuperación para uso público dos 171.000 cadrados que ocupan as concesións de Costas.

Bará denuncia que a parcela ocupada pola consellaría de Medio Ambiente presenta un aspecto lamentable con maleza, residuos, vehículos e maquinaria abandonada.

O grupo parlamentario do BNG rexistrou este martes varias iniciativas parlamentarias, en forma de proposición non de lei e preguntas, para demandarlle á consellaría de Medio Ambiente da Xunta de Galiza que renuncie á ampliación do prazo da concesión dos terreos de dominio público marítimo terrestre na Xunqueira de Alba e inicie os trámites para o traslado a outro emprazamento das dependencias que actualmente ten nesta zona.

A iniciativa do deputado nacionalista Luís Bará tamén propón que a Xunta se dirixa á Dirección Xeral de Sostenibilidade da Costa e do Mar do Ministerio de Transición Ecolóxica para demandar que se poñan en marcha os trámites para a caducidade das concesións, incluindo os terreos e dependencias da propia administración xeral do Estado.

Por último, o BNG insta ao goberno galego a colaborar coas demais administracións (Deputación, Concello e Goberno central) para a plena recuperación para uso público dos terreos da Xunqueira de Alba que actualmente están ocupados por instalacións e edificacións da Xunta, Deputación (Parque de Maquinaria e Imprenta provincial) e Administración Central (Dirección Xeral de Tráfico).