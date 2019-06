A Deputación acondicionou 110 campos de fútbol en 53 concellos da provincia

A Deputación de Pontevedra, a través do seu Plan de Mantemento, acondicionou no que vai de mandato un total de 110 campos de fútbol na provincia: 35 de herba natural e 75 de herba sintética en 53 concellos.

O programa, enmarcado no Plan Estratéxico de Deporte, ten por obxectivo garantir a recuperación destes espazos que, en ocasións, presentan un estado de conservación defectuoso e co obxectivo de estender a súa vida útil.

Para acondicionalos, a Deputación puxo a disposición dos municipios persoal e maquinaria para poder manter en bo estado estas instalacións. Entre elas, un tractor de forza motriz e un apeiro subsolador-varredor que permitiron, nos campos de herba artificial, a limpeza e retirada de elementos vexetais e corpos estraños que se acumularon co paso do tempo, a descompactación do céspede ou a carga mediante maquinaria especializada que incrusta púas de goma vibrantes, o cepillado da cuberta artificial e o recebo mediante a reposición de area ou caucho con axuda da maquinaria especializada.

No campos de herba natural, o persoal da Deputación traballou cun tractor que achega forza motriz e apeiros pinchadores, escarificadores e sementadores que permitiron o escarificado para aumentar a densidade da herba, o pinchado da superficie para o aireado da terra e sementado.