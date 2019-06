Un verán con máis policías para reforzar a seguridade de Pontevedra

Estíbaliz Palma, Maica Larriba e José Luis Balseiro © Mónica Patxot

A Comisaría Provincial da Policía Nacional de Pontevedra recibirá o próximo 16 de xullo 18 policías que chegan á cidade no marco do último concurso de traslados e 25 axentes en prácticas. En Marín serán 5 de prácticas e 5 trasladados, e en Vilagarcía 6 en prácticas e 4 trasladados. Estas incorporacións supoñerán un reforzo importante para o persoal que a comisaria xefa e a subdelegada do Goberno consideran que axudarán a que en todas as localidades haxa un verán máis seguro.

Tanto a Policía Nacional como a Garda Civil poñen en marcha cada verán unha operación especial de reforzo da seguridade cidadá, en especial, ás zonas máis turísticas e os eventos nos que se producen aglomeracións de persoas. Este ano repetirase o dispositivo con máis garantías que os últimos dado este reforzo.

A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, recoñeceu que a Policía Nacional e a Garda Civil traballan con recursos que "no son satisfactorios" porque as taxas de reposición foron "muy muy pequeñas" nos últimos anos, de modo que "reverter" esa situación levará "un tempo".

Respecto diso, insistiu en que o Goberno central está "dando pasos" para que, no menor tempo posible, póidase "remontar ese déficit" e en que as novas incorporacións son "sin ninguna duda" un reforzo importante para as comisarías.

"El verano se presenta con más gente, con lo cual, mejor, más presencia en al calle, que es lo que hace falta", indicou a comisaria xefa de Pontevedra, Estíbaliz Palma, que considera que é importante tanto a seguridade obxectiva como a subxectiva, que o cidadán senta seguro porque ve axentes de policía na rúa.

A máxima responsable da Policía Nacional na provincia valorou que están "de enhorabuena". Aínda que ata o 16 de xullo "pasaremos un mes malo", a partir de aí, o resto do verán será bo. Todos os axentes que se incorporen pasarán pola brigada de seguridade cidadá e prestarán servizo nos coñecidos como " Z".

Palma indicou que cada ano "vamos creciendo" e estanse "paliando" as cifras mínimnas de dous ou tres anos atrás. Ademais, matizou que no caso de Pontevedra eses 18 novos, en realidade, serán 14 efectivos.