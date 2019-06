Efecto Pasillo e "as mellores orquestras" nas Festas do Carme de Marín

As concelleiras Marián Sanmartin, Raquel Soage, Beatriz Rodríguez e Itziar Álvarez © Concello de Marín

O Concello de Marín ven de anunciar as Festas do Carme que este ano durarán 11 días, do 6 ao 16 de xullo. As concelleiras Marián Sanmartin, Raquel Soage, Beatriz Rodríguez e Itciar Álvarez se estrenan coa presentación do cartel e do programa. Un traballo conjunto coordinado con festas, cultura, deportes e actos institucionais.

As Festas do Carme arrancarán o sábado 6 coa lectura do Pregón a mans do boxeador marinense Aarón González que conseguiu levar o nome da vila no deporte a nivel nacional e internacional con moitos éxitos colleitados, quen virá acompañado do seu Clube Team Thunder.

Seguidamente, terá lugar o XIII Certame de bandas de gaitas Virxe do Carme, organizado por Airiños de San Xulián na Alameda Rosalía de Castro, no que tamén participará a Banda de gaitas Ortegal de Ortigueira e San Pantaleón de A Coruña.

O domingo 7 de xullo destacará a actuación do grupo galego Cantigas e Agarimos na Alameda, con bailes dirixidos polo marinense Pedro Brañas, quen realiza un importante traballo de recuperación da tradición etnográfica galega.

Unha das actuacións máis importantes da programación musical será o concerto de Efecto Pasillo e o Dj Dani Moreno, o sábado 13 de xullo no Parque Eguren. O día anterior, o venres 12 de xullo terá lugar o concerto Marín Dance Festival.

O cartel das Festas do Carme de Marín contará "coas actuacións das mellores orquestras da actualidade": Panorama, Combo Dominicano, Miramar, La Ola Adn, París de Noia, Capitol e Johnny Maquinaria, durante os días de festas.

Contamos con concertos como o do grupo folk Laroá, o do grupo pop POL 3.14 e a actuación de Pili Pampín na véspera do día do Carme.

Do mesmo xeito, súmanse pasarrúas e grupos folclóricos, como Airiños de San Xulián, Pousos de Area, Trompos Os Pés, Os de Marín, Picuiña e Chaneiros e das charangas Noroeste, Jalácticos e OT. E polas mañás, actividades infantís con Tarabelos, Mago Noel e O Mago Paco, na Alameda.

Haberá actividades de dinamización lingüística como "Canta miña pedra canta" ou o espectáculo "Amantes da terra" de Queiman e Pousa, en homenaxe a Antón Fraguas.

Tamén Cantos de Taberna con Os Saljariteiros e Concerto da Banda de Música Artística de Arcade.

Celebraranse os tradicionais Campionatos de Billarda, Chave e Petanca da Asociación Gharaboto, unha exhibición de ximnasia rítmica do Clube In Mare e tamén Schoolboys con exhibición de Sparring do Team Thunder.

Incluirase a festa de San Cristovo, patrón dos conductores, e a gran Batalla de Flores Nocturna.

E rematarán o día grande, martes 16 de xullo, coa misa na honra da Virxe do Carme e pola tarde coa Ofrenda floral e a procesión marítimo - terrestre e a tradicional gran tirada de fogos de artificio a ritmo da orquestra Panorama.