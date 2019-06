A Deputación repara as fachadas do Centro Agarimo e do Centro de Educación Especial en Príncipe Felipe

O Centro Príncipe Felipe segue avanzando na modernización e acondicionamento das súas infraestruturas coa rehabilitación da fachada do edificio que acolle o Centro de Educación Especial e o Centro Infanto-Xuvenil Agarimo. A Xunta do goberno provincial vén de aprobar na súa última sesión o expediente de contratación das obras para reparar as fachadas de ambos centros por un importe dun millón de euros e un prazo de nove meses.

A aprobación deste expediente de contratación dá continuidade á folla de ruta marcada durante o presente mandato pola deputada delegada do centro Príncipe Felipe, Eva Vilaverde, para modernizar as instalacións.

A deputada nacionalista considera que unha vez acometidas estas dúas obras "a fisonomía de Príncipe Felipe será completamente diferente"

A reforma e rehabilitación das fachadas de ambos centros contempla o seu reforzo estrutural, coa reparación de linteis, e a substitución das carpinterías das fachadas co fin de acadar niveis óptimos de confort e habitabilidade no edificio.