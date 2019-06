A rehabilitación do Pazo de Quintáns entra nunha nova fase

Obras no Pazo de Quintáns © Concello de Sanxenxo

Os traballos de rehabilitación do pazo de Quintáns xa afloraron o valor arquitectónico e cultural do edificio. Nos 21 días que leva traballando fíxose unha profunda limpeza, desmontouse o tellado e os chans afundidos e recolleuse o entullo acumulado por derrúbelos e o abandono.

Todo se está facendo co máximo coidado e a vixilancia de expertos en patrimonio para o coidado das pezas de gran valor que ten o edificio. O Pazo, as construcións auxiliares, os xardíns e muros son unha xoia e un museo en si. Unha vez rehabilitado albergarán o patrimonio arqueolóxico e arquitectónico do municipio.

Unha vez rehabilitado a planta baixa do pazo albergase unha tenda, oficinas e o recibidor principal do museo. Na planta superior acondicionaranse 5 salas.

A filosofía principal do proxecto de rehabilitación, que foi redactado por Mario Crecente e Asociados Consultores, é manter as estruturas orixinais do Pazo, sen derrubar fachadas, nin cubertas. En definitiva, non se fará ningún cambio que modifique a estrutura orixinal do edificio.