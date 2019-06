Pontevedra é a terceira cidade galega con menos taxa de paro

Enquisa de poboación activa EPA © Datos Macro

Segundo os datos do paro rexistrado, Pontevedra é a terceira cidade de Galicia con menor taxa de paro, concretamente a Boa Vila presenta un 14,66% de taxa de paro, é dicir, a porcentaxe de desempregados sobre a poboación activa.

O paro rexistrado é un censo administrativo que elabora o Servizo Público de Emprego Estatal con base nas persoas inscritas das Oficinas Públicas de Emprego en relación coas persoas maiores de 16 e menores de 65 que están a traballar ou en procura activa de emprego.

Segundo a cifras reunidas por Datos Macro, de la publicación especializada en economía Expansión, as outras dúas grandes urbes de máis de 40.000 habitantes que teñen menor taxa de paro son Lugo (13,14%) e Santiago de Compostela (11,67%). Pola contra, a cidade galega con maior taxa de paro é Ferrol cun 16,72%, seguida de Ourense (16,47%), Vigo (16,37%) e A Coruña (14,88%).

Economistas consultados por PontevedraViva destacan a fiabilidade destes datos fronte á Enquisa de Poboación Activa (EPA), que é, en realidade, unha enquisa e non datos reais. Se a extrapolamos a Pontevedra, supón entrevistar a, máis ou menos, 120 familias, 360 persoas, cada trimestre. Isto réstalle fiabilidade, pois, canta máis desgregación, menos fiables son as enquisas. A EPA sirve para buscar tendencias macro, pero non como datos miniaturizados.

Estes expertos tamén advirten que ningún economista utiliza a EPA por municipios como un referente, senón só para marcar tendencias. Por todo isto, o paro rexistrado é máis fiable que a EPA.