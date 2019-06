Médicos da área sanitaria de Pontevedra opóñense ao cesamento dos xefes de servizo de Cardioloxía e Pneumoloxía

Médicos del Área Sanitaria de Pontevedra se oponen al cese de jefes de servicio de Cardiología y Neumología. Enrique Marra, Ramón Barreiro, Enrique Márquez y Miguel Suárez © PontevedraViva

Médicos de diversos departamentos da área sanitaria de Pontevedra posicionáronse esta mañá en contra do cesamento dos xefes de servizo de Cardioloxía e Pneumoloxía do Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), Óscar Díaz e Enrique Temes. O principal argumento esgrimido polos facultativos é que na avaliación á que foron sometidos ambos os departamentos, o grao de cumprimento dos obxectivos estipulados pola Xerencia foron cumpridos en máis dun 90 % e desde o seu punto de vista a calidade da asistencia e a organización do traballo mellorara de maneira ostensible. "No caso do doutor Díaz, dous membros do tribunal foran recusados por inimizade manifesta co médico", sostén Enrique Márquez, médico de familia e delegado do sindicato de Traballadores da Sanidade Pública ( TSP). Mentres que no caso do neumólogo Temes, que accedeu á xefatura por orde xudicial despois de que o Sergas concedese no 2012 o cargo a outro profesional, acusan á Xerencia de non ter en conta a máxima de "igualdade, mérito e traballo", lamenta Miguel Suárez, médico de Urxencias do CHOP, que compareceu xunto a outra profesionais da área sanitaria de Pontevedra como o pediatra Enrique Marra ou o médico do Hospital do Salnés, Ramón Barreiro.

Para xustificar o bo facer do xefe de Cardioloxía cesado, Óscar Díaz, os facultativos enumararon un amplo abanico de logros acadados ao longo dun mandato que terminou no 2018. A redución da demora para as citas ordinarias e das preferentes en menos de 15 días, implantación da teleconsulta, consecución da menor espera media de toda Galicia, menores índices de mortalidade en planta ou a creación da primeira unidade de docencia desta rama da medicina en Montecelo... son só algúns dos puntos fortes da súa xestión. Pero segundo os médicos, a razón pola que acabou cesado foi o seu enfrontamento co seu homólogo do Complexo Hospitalario de Santiago, que o Sergas nomeou como membro do tribunal avaliador. Díaz marcouse como obxectivo converter a Montecelo nun centro de referencia para o tratamento dalgunhas afeccións cardíacas para reducir así a derivación de pacientes a Santiago, algo que. segundo os comparecentes, xerou un enfrontamento entre ambos os xefes.

Tampouco están conformes co cesamento do neumólogo Enrique Temes, de cuxa xestión destacan a ampliación do persoal do departamento, o incremento da actividade de consultas e hospitalización, a realización dun maior número de probas, a implantación da consulta telemática relacionada con enfermidades como a EPOC, ELA ou cancro de pulmón e a mellora da unidade de docencia. Novamente, os médicos están seguros de que a mala relación do especialista coa xerencia do centro é o que motiva o cesamento.

"A xerencia do CHOP debe dar explicacións sobre as razóns polas que queren nomear a amigos ou persoas que non sexan críticas. Nós, os médicos, debémosnos aos nosos pacientes", subliñan os comparecentes seguros de que o conflito, como xa sucedeu con outras xefaturas como a de psiquiatría, acabarán nos tribunais "a non ser que o Sergas dea marcha atrás". Os profesionais remataron a súa comparecencia cunha dura crítica ao Sergas e á Xerencia da área sanitaria de Pontevedra, "están descapitalizando o CHOP", denuncian medorentos de que a área sanitaria siga perdendo peso e acabe sendo un centro comarcal subordinado ás áreas de Santiago e Vigo.