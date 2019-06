O xurado declara culpable ao funcionario acusado de pedir "regalitos" a cambio de permisos de residencia

O tribunal popular seleccionado para xulgar a un funcionario da Subdelegación do Goberno en Pontevedra acusado dun delito de suborno por pedir "regalitos" a cambio de tramitar permisos de residencia concluíu que é culpable destes feitos.

O xuízo comezou este luns e á primeira hora deste martes o xurado encerrouse a deliberar. Ao mediodía, pouco máis de catro horas despois, xa tiñan veredicto e, por sete votos a favor e dous en contra, concluíron que era culpable dos feitos polos o fiscal acusoulle e foi xulgado.

O acusado, Francisco Javier M. B., funcionario da Subdelegación do Goberno en Pontevedra desde o ano 1998, e antes cinco anos na Administración pública en Madrid, sostivera na súa declaración que "nunca" pediu nin recibiu nada das persoas que acudían ao departamento de Estranxeiría da Subdelegación no que traballaba, pero lel xurado deu máis credibilidade ás mulleres ás que presuntamente pediu ese diñeiro.

O fiscal pedía inicialmente que o acusado fose condenado a catro anos de prisión e oito de inhabilitación especial para emprego ou cargo público como autor dun delito continuado de suborno e a defensa do acusado interesaba a súa libre absolución. Tras escoitar o veredicto de culpabilidade, o representante do ministerio público rebaixou de catro a tres a petición de prisión mentres que a defensa recoñeceu unha condena a dous anos.

O xurado, integramente feminino, mostrouse partidario da suspensión da pena para que o acusado, unha vez condenado, non teña que entrar en prisión e rexeitou un posible indulto. En todo caso, se o tribunal finalmente impón a pena solicitada polo fiscal, de tres anos de prisión, non caberá esa posible suspensión da pena e terá que cumprir un período de privación de liberdade.

O fiscal do caso, Augusto Santaló, sostén que solicitou a polo menos catro persoas que acudiron á Subdelegación para solicitar permisos de residencia en España un "regalito" ou, directamente, diñeiro a cambio de axudarlles na tramitación dos seus expedientes. Tan só dúas delas lle pagaron -50 e 150 euros, respectivamente-, pero o representante do ministerio público considera que o delito o cometeu igualmente polo mero feito de pedilo.

O acusado explicou que o seu traballo na Subdelegación consistía en dar información ás persoas que chaman por teléfono ou van directamente ás dependencias da praza de España e en recoller a documentación presentada e introducila no sistema, pero non ten ningún poder de decisión.

Ademais, aclarou que non realiza ningunha cobranza, senón que as persoas solicitantes deben pagar as taxas no banco e levar o xustificante e que é posible que nalgunha ocasión, en ton desenfadado, pode dicir por teléfono a persoas que pedían información que había que facer "un regalito á administración", en referencia ao pago das taxas, pero nunca para el

Tres das mulleres ás que, segundo a Fiscalía, pediu diñeiro confirmaron eses extremos no xuízo.