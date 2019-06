A vítima dunha dobre violación tiña, segundo a forense, "anulada" a voluntade e era "facilmente manipulable"

Acusado dunha dobre violación en Pontevedra © PontevedraViva

Nin o acusado nin a vítima. Ningún dos dous declarou no xuízo celebrado na Audiencia de Pontevedra por unha dobre violación que, segundo denunciou a moza, sufriu en Pontevedra. Iso si, mentres el se acolleu ao seu dereito a non responder as preguntas do tribunal, ela non puido facelo porque os forenses consideran que non está en condicións.

A vítima, que actualmente ten uns 32 anos, padece esquizofrenia hebefrénica e está incapacitada por un xulgado desde 2007. O tribunal rescatou a súa declaración durante a fase de instrución na que, tal e como recolle o escrito de acusación, explicou que foi violada nas escaleiras da igrexa de San Francisco e no aparcamento soterrado de Barcelos.

Ao seu agresor, segundo afirmou no seu día, "coñecíao desde hai dez anos" porque fora alumno da súa nai pero "non tiña confianza con el". Tras unha noite de festa, na que ambos beberon alcol, asegura que a levou "a rastro", golpeouna ante a súa negativa para manter relacións sexuais e forzouna nesas dúas ocasións.

A nai da moza, que asegurou que "foi moi duro para min", explicou que a súa filla "rara vez sae de noite" polo seu trastorno pero ese día, acompañada do que era o seu noivo, si o fixo porque "estaba ben". A vítima chegou a casa, relatou, "coa cara golpeada", a roupa chea de terra, o bolso esnaquizado e afirmaba que "lle doía moito a cabeza".

"Leveina a Montecelo", relatou a muller, e posteriormente foi derivada ao servizo de Psiquiatría do Provincial. Alí acabou confesando que a violaran e que volvera a casa porque José María R.A., a quen identificou como o seu agresor, "pagáralle un taxi".

O seu noivo, mentres tanto, acusou a José María R.A. de dar alcol "compulsivamente" á moza ata que esta estivo "ida do todo". El marchou tras comprobar que "non había maneira" de levala para casa e mostrou o seu convencemento de que o seu agresor "aproveitouse da situación" porque "ía ao que ía".

Ante o tribunal tamén compareceu unha médico forense do Instituto de Medicina Legal de Galicia que, cuestionada sobre o estado mental da vítima, sinalou que o grao de deterioración cognitiva que presenta "polo avance da súa enfermidade" fai que teña "totalmente alteradas" a súa conduta e a súa vontade.

A súa capacidade para prestar o seu consentimento está "influída" pola súa esquizofrenia, que fai que sexa "facilmente manipulable por calquera modo" e que "se deixe levar". Así, esta experta engadiu que "se dá o seu consentimento non é pleno", aínda que recoñeceu que non pode dicir se a súa versión é "fiable" ao 100% porque "pode cambiala segundo o seu estado".

Ao remate da vista, a fiscal mantivo a súa petición de trece anos e medio de prisión por esta agresión sexual porque hai "probas suficientes" dos feitos e, aínda que non hai testemuñas directas do ocorrido, todos os testemuños "corroboran" a versión da vítima.

A iso, o avogado da acusación particular engadiu que o acusado se aproveitou "conscientemente" da incapacidade da moza e "coartou a súa liberdade", influíndo na súa vontade "para forzala" e manter relacións sexuais "non consentidas".

A avogada de José María R.A., pola súa banda, pediu a libre absolución do seu cliente porque os feitos "non quedaron acreditados". Entende que a moza non estaba "incapacitada" para decidir "libremente" sobre a súa sexualidade e, ademais, engadiu que a súa enfermidade fai que non se poida atender á súa versión de maneira "restritiva" porque "pode non ser real".