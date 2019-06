Unha empresa pontevedresa xestionará o SAF de Ponte Caldelas

O pleno municipal de Ponte Caldelas adxudicou este mércores, en sesión extraordinaria, o servizo de axuda no fogar (SAF) á empresa pontevedresa Idades SL para os dous próximos anos cun importe de 242.595 euros anuais. O acordo adoptouse cos votos favorables do PSdeG-PSOE e a abstención do PP e o BNG.

A compañía, que tamén xestiona o SAF de Pontevedra entre outras localidades, subrogará as 13 traballadoras e comprometeuse a realizar unha serie de prestacións que supoñan unha clara mellora na calidade do servizo, do que se benefician actualmente 34 persoas maiores, delas 26 con declaración de dependencia e as outras 8 na modalidade de libre acceso.

Este servizo convértese así no máis custoso dos que presta o Concello de Ponte Caldelas, mesmo por diante do de recollida de lixo.

Esta situación provocou a intervención do alcalde, quen lembrou que o SAF é unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia, que só asume en torno ao 65% do seu custo a través do pago dun módulo por hora de servizo que resulta "completamente insuficiente".

Díaz agarda que nestes dous anos nos que Ponte Caldelas deixa resolto o funcionamento do servizo se produza un cambio de modelo que conduza, ben a un financiamento máis acorde por parte da Xunta ou ben á asunción completa das súas competencias.