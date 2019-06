A Lama anima á mocidade a descubrir o patrimonio natural na súa oferta de ocio veraniego

Jorge Canda nun dos sendeiros da Lama © Concello de A Lama

Paso a Paso é o nome do proxecto impulsado pola Oficina Municipal de Información á Xuventude da Lama que ten como obxectivo o desenvolvemento de actividades para mozas no rural. Trátase dunha iniciativa na que de forma gratuíta todos os participantes poderán adquirir novos coñecementos e compartir experiencias relacionadas co sendeirismo e patrimonio natural do municipio.

O plan contempla unha serie de actividades dedicadas especificamente para que persoas de todas as xeracións compartan talleres e excursións para aprender as nocións básicas de aplicacións relacionadas co medio natural como Google Maps, Wikiloc, Geocaching, marcaxe e sinalización, compases e outras aplicacións para móbiles como GPS Status ou Geo Tracker.

O coñecemento dos roteiros máis emblemáticos do municipio e compartir experiencias con clubs de natureza e blogues de senderistas son algúns dos obxectivos deste programa.

As actividades ao aire libre realizaranse nos próximos meses de xullo e agosto. Desde o Concello ven nestas actividades unha maneira de promocionar entre os mozos os valores ambientais, paisaxísticos e culturais do municipio, ao mesmo tempo que pontencian comportamentos e actitudes positivas entre a mocidade. Os interesados en inscribirse en calquera destas saídas, poden poñerse en contacto coa OMIX da Lama.