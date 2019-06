O Gorgullón xa deixa ver a súa nova iluminación

Novo alumeado na rúa Gorgullón © PontevedraViva

O primeiro tramo da rúa Gorgullón ten practicamente rematada a súa transformación. A falta do mobiliario público, a colocación da nova iluminación deixa ver cal será o aspecto definitivo deste espazo urbano, un dos treitos do Camiño Portugués pola cidade.

A rúa leva tres tipos de iluminación distinta no seu trazado. Instalaranse 32 unidades de columna de 7 metros de alto cunha luminaria LED de 70 vatios. O corpo da columna está fabricado en aceiro de carbono e protexido contra a corrosión coa galvanización en quente.

A empresa Setga é a que está a instalar as luminarias. Son as mesmas que a empresa pontevedresa colocou no porto de Rotterdam, en Amsterdam, en Harlem e nas estacións de ferrocarril de Holanda.

A iluminación do Camiño completarase coa instalación de seis balizas na rúa do Muíño, no seu entronque coa senda do Gafos, e doce na parte superior da rúa, semellantes ás da rúa Virxe do Camiño. Son as mesmas que se instalarán na praza que se creará fronte á estación de Vialia.