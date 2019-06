Jorge Cubela e Pepa Pardo serán os portavoces do PP na Deputación

Un equipo "profundamente renovado" que promete realizar unha oposición "construtiva". Así se presentaron este sábado os once deputados que representarán ao Partido Popular na Deputación de Pontevedra neste novo mandato.

Este cambio obriga aos populares a elixir aos seus novos portavoces. Serán o alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela; e Pepa Pardo, edil en Pontevedra, segundo confirmou o presidente provincial do partido, Alfonso Rueda, que destacou que esta elección produciuse por "consenso" de todos os deputados electos.

Rueda destacou que o PP logrou reunir un "magnífico" equipo formado por persoas "con experiencia de goberno", entre eles tres alcaldes (Cerdedo-Cotobade, Rodeiro e A Estrada), e por xente "perfectamente preparada" para asumir esta responsabilidade.

Todos eles, engadiu, teñen o "conxunto de cousas" que se necesita para facer un bo papel" de oposición na institución provincial.

O líder dos populares pontevedreses espera que nos próximos catro anos "non se repitan" cuestións como que haxa alcaldes "sen ser recibidos" e que, segundo Rueda, sufriron a "descortesía institucional" de Carmela Silva; ou que varios municipios foran "marxinados" nos diferentes plans de investimento da Deputación.

"Ata agora foi todo o contrario a unha Deputación aberta. Queremos que sexa profundamente democrática", sinalou Alfonso Rueda, que pediu que o goberno "se centre no que ten que facer".

Jorge Cubela, que explicou que el foi un dos alcaldes "que non foi recibido" por Silva, avanzou que asume esta portavocía "con moitas ganas e ilusión" e prometeu traballar para "representar os intereses dos concellos" e ser "aliado" dos alcaldes, especialmente dos municipios pequenos e medianos da provincia.

Pola súa banda, Pepa Pardo agradeceu a "confianza" depositada nela para ser a persoa coa que o PP da cidade de Pontevedra volve estar representado na Deputación e asegurou que traballará "desde el minuto uno" por todos os concellos da provincia.

Con respecto á formación do novo goberno, Alfonso Rueda pediu que as negociacións entre PSOE e BNG péchense "canto antes" porque está convencido de que "algún pacto haberá", aínda que advertiu que ante as críticas dos nacionalistas en Vigo estes dous partidos "non están tan avenidos como nos queren facer crer".