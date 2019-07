Os xulgados da Parda blíndanse polo conflicto entre 'Morones' e 'Zamoranos'

Exteriores da Parda antes do xuízo entre 'Morones' e 'Zamoranos' © PontevedraViva Exteriores da Parda antes do xuízo entre 'Morones' e 'Zamoranos' © PontevedraViva

As autoridades despregaron un amplo dispositivo policial nos arredores dos xulgados da Parda ante o xuízo que se celebra este luns polos altercados entre dous grupos enemistados, os 'Morones' e os 'Zamoranos', no mercadiño de Cangas.

Desde primeira hora da mañá, dous grupos da unidade de intervención policial chegados desde Vigo e A Coruña, con quince axentes cada un, integran un operativo que tamén conta con media ducia de policías da comisaría de Pontevedra.

A comisaria provincial, Estíbaliz Palma, achegouse ata os xulgados para supervisar este despregamento de seguridade e recoñeceu a "preocupación" das autoridades, xa que hai quince procesados e pertencen a "bandas muy antagónicas entre ellas".

En todo caso, confía en que este operativo sexa "suficiente" para atender as "necesidades" que require un xuízo destas características e espera que esta presenza policial sexa "lo suficientemente disuasorio" e que todo se celebre "con normalidad".

Sinaí Giménez, coñecido como o 'rei dos xitanos' e membro dos 'Morones', sinalou á súa chegada que afronta este xuízo "con la fuerza de saber que nada de lo que se dice es cierto" e asegurou que a disputa de Cangas iniciouse porque os 'Zamoranos' agrediron a súa nai tras tentar ocupar un espazo no mercadillo "que no les correspondía".

Foi, segundo Giménez, un ataque "coordinado" contra a súa nai que estaba "motivado", segundo asegurou, cunha denuncia que a súa proxenitora presentara ante a Fiscalía pola compravenda de nenos roubados "y que a día de hoy investiga la Audiencia Nacional con nombres y apellidos".

"Nos agredieron a mi mamá y a mí. Si no llega a estar allí la Guardia Civil nos matan", dixo o 'rei dos xitanos', que reiterou que "yo no me dejo chantajear por nadie" e acusou ao grupo rival de querer a "exclusividad" do mercadillo de Cangas e quedar "con todos los puestos" expulsando aos xitanos galegos.

O principal procesado por esta liorta, ocorrida en outubro de 2015, que analizará o xulgado do penal número 2 de Pontevedra é o propio Sinaí Giménez, que se enfronta a unha pena de 14 anos de prisión.

A Fiscalía pide penas que en conxunto suman 35 anos de cárcere para os doce implicados, integrantes dos dous grupos aos que considera autores de diversos delitos de lesións.