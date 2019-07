"Justicia con minúsculas" para asinar a paz social no conflito dos mercados ambulantes

Concentración de persoas afíns a Sinaí Giménez ás portas dos xulgados da Parda © Cristina Saiz Sinaí Giménez, á súa saída triunfante dos xulgados da Parda © Cristina Saiz Sinaí Giménez, á súa saída triunfante dos xulgados da Parda © Cristina Saiz A nai e a irmá de Sinaí Giménez, á saída dos xulgados da Parda © Cristina Saiz

"Que al final triunfe la justicia, aunque sea con miníscula, para poner un poco de sosiego en todo esto". Quen fala é Alfredo Iglesias, un dos avogados que este luns exerceu no xuízo que sentou no banco dos acusados a dous grupos enfrontados de persoas dedicada á venda ambulante, os 'Morones' e os 'Zamoranos'. A vista oral acabou cun acordo de conformidade que inclúe penas moi inferiores ás solicitadas pola Fiscalía e polas dúas partes enfrontadas, pero axudará a asinar a paz social.

A "paz social" é un concepto utilizado por Iglesias e por Mario Sánchez Trigo, outro letrado que este luns defendía a un cliente do 'bando' contrario en tanto que se entende que ao pecharse este xuízo con penas reducidas para todos eles, poñerase fin á escalada de violencia que había ido crecendo nos últimos anos entre ambos os grupos.

O xuízo serviu para xulgar un enfrontamento no mercado ambulante de Cangas no ano 2015, pero o enfrontamento viña de atrás e continuou ata a actualidade, cun tiroteo recente con dous feridos na localidade de Porriño polo que está en busca e captura Juan Pablo Giménez Jiménez, irmán de Sinaí Gímenez, considerado o rei dos xitanos en Galicia e líder dos 'Morones'. Entre o 'Zamoranos' ano hai ningún líder destacado sobre outros.

A paz tan perseguida empezouse a asinar este luns con tres horas e media de negociacións entre os avogados de ambas as partes e a Fiscalía tiveron o visto e bo -e o impulso tamén- dos anciáns do coñecido como clan dos 'Morones'. Varios deles desprazáronse ata os xulgados da Parda, onde se celebraba o xuízo, e esperaron no exterior a que Sinaí Giménez saíse a consultarlles o acordo proposto. Co seu visto e prace, asinouse.

O propio Giménez Jiménez explicou, tras confesarse autor de catro delitos de lesións e aceptar catro anos de prisión -aínda que non entrará no cárcere-, que asinou ese acordo porque foi "lo que los ancianos nos han recomendado". Saíu, contoullo e eles "lo vieron con buenos ojos". Co apoio dos seus avogados, asinaron.

A preguntas da prensa sobre se o acordo lle satisfacción, limitouse a asegurar que "si los ancianos deciden así y ellos no declaran (en alusión aos 'Zamoranos') nuestros abogados lo ven con buenos ojos, pues ahí estamos". Ademais, engadiu unha frase que reflicte o caldeados que están os ánimos entre ambos os grupos a raíz do control dos mercados ambulantes de Galicia: "Lo interesante, que nadie va a prisión y eso quieras que no, calma la situación".

Mario Sánchez Trigo defende os intereses dun dos acusados 'Morones' e explicou que o acordo perseguía que que houbese "paz entre las partes" porque é "lo que querían los ancianos". Finalmente, ninguén entrará en prisión e non haberá que pagar indemnizacións, pero estletrado insiste en que "no es tanto la diferencia establecida como la paz que supone conseguir entre las partes".

O letrado representa a un grupo que este luns mobilizou ata a Parda a medio centenar de persoas. Mantivéronse á espera do resultado das negociacións, rodeando o xulgado mentres 36 axentes da Policía Nacional garantían a seguridade e, á saída de Sinaí Giménez, recibírono con aclamacións. A pesar desa actitude, non se cansou de repetir a súa procura da paz. "Se intenta que se firme de una vez por todas".

Este acordo foi, polo menos, unha primeira pedra. O seu compañeiro Alfredo Iglesias, que defende a un acusado dos 'Zamoranos', recoñeceu que ese acordo non obedece tanto á verdade do ocorrido naquela liorta como á "situación compleja" deste procedemento. Quixeron abordalo de forma breve e "más o menos satisfactoria para todos".

"Esto es lo que hay, así se resuelven los litigios y así se ha resolvido en esta situación", indicou, resignado, coa esperanza de que este acordo sirva como "un punto de inflexión" en canto ás relacións entre a familia Giménez Jiménez e os seus achegados e o outro grupo de persoas que non forman parte da súa cículo de actuación, os coñecidos como "Zamoranos', dos que el asegura que son "personas pacíficas que se sometieron durante mucho tiempo a ciertas presiones por parte de esta familia".

O acordo final non lles satisfai "todo lo que nos gustaría", pero asinárono para "tirar para delante e intentar poner un poco de sosiego". E, o xa dito, "que al final triunfe la justicia, aunque sea con minúscula, para poner un poco de sosiego en todo esto".