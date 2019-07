Os lodos da dragaxe do Lérez depositaranse nun dos puntos autorizados en 1998, segundo a Xunta

Reunión da conselleira do Mar, Rosa Quintana, con bateeiros sobre o dragado do Lérez © Consellería do Mar

A conselleira do Mar, Rosa Quinatana, mantivo hoxe unha reunión con representantes das principais asociacións de bateeiros de Galicia e do Consello Regulador do Mexillón na que abordaron o proxecto de dragaxe do río Lérez en Pontevedra. As razóns polas que a Consellería convocou aos profesionais débense á preocupación mostrada polo sector e para aclarar as dúbidas que manifestaron acerca desta actuación, que leva varios anos pendente de realizarse.

Quintana explicou ao colectivo a fase na que se atopa o proxecto. O documento non está finalizado, os lodos aínda non comezaron a extraerse e aínda falta o informe de impacto ambiental. Unha vez recompilados todos os informes, o proxecto será sometido a exposición pública e será o momento no que os interesados "poderán consultar ou seu estado e comprobar que cumpre con todas as normativas", explican desde a Consellería nun comunicado, no que subliñan que o depósito dos áridos realizarase nun dos puntos xa autorizados desde 1998. “É un proxecto de dragaxe como os que se fan de forma continua en Galicia, con todas as garantías medioambientais. Non son capaz de comprender por que suscita esas mentiras que se verteron acusándonos de levar lodos altamente contaminantes a Sálvora. Os mesmos bateeiros, que están todos os días pola ría poden acreditar que é todo falso. Nin estanse facendo depósitos en Sálvora nin Portos de Galicia é o que ten que autorizalos”, insiste a conselleira.

As dragaxes teñen unha tramitación administrativa "moi complexa" e sostén Quintana que desde que está á fronte da Consellería do Mar o seu departamento caracterizouse por cumprir estritamente coas directivas nacionais e internacionais en materia de medio ambiente. "Temos 122 portos en Galicia e ou meu deber é darlle viabilidade para que poidan atracar as embarcacións, pero tamén é a miña esponsabilidade responder para que os produtos das nosas rías estean nos máximos controis de calidade, que é o que defendemos en Galicia”, concluíu.