A Garda Civil intensifica o control de embarcacións deportivas e de recreo

Durante todo o verán permanecerá activa a campaña posta en marcha pola Garda Civil de control e inspección de embarcacións deportivas e de recreo.

Esta campaña iniciouse o pasado 18 de xuño e permanecerá vixente ata o 18 de setembro, co obxectivo de mellorar a seguridade dos usuarios deste tipo de embarcacións e a dos bañistas nos diferentes puntos costeiros.

Entre as accións que se realizan atópase o control dos certificados de navegabilidade, o xustificante de pago da prima do seguro en vigor e a titulación de piloto requirida segundo as características da embarcación. Así mesmo, os axentes verifican que este tipo de embarcacións e motos acuáticas desenvolven a súa actividade nos espazos habilitados para iso.

As accións complétanse coa inspección de establecementos e negocios dedicados a esta actividade.

Pontevedra foi en 2018 una das zonas con maior número de controis dentro desta campaña, con máis de 300 inspeccións. En concreto foron 277 as inspeccións realizadas a embarcacións deportivas e de recreo que deron o resultado de 66 propostas de sanción, 55 delas relacionadas coa póliza de seguro, 6 por carecer de certificado de navegabilidade e 5 relacionadas coa titulación do piloto.

En canto ás motos acuáticas, levaron a cabo na provincia 74 controis. De todos eles 46 finalizaron sen sanción e 28 con proposta de sanción, en 21 casos por carecer de seguro, 3 máis relacionadas coas zonas e períodos de navegación, 2 por carecer de titulación, 1 a unha empresa de aluguer e outra multa por "outro concepto", segundo os datos que manexa a Garda Civil.