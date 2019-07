Aparatoso accidente con dúas mulleres feridas en Troáns, Cuntis

Accidente na N-640 en Troáns, Cuntis © Concello de Cuntis Accidente na N-640 en Troáns, Cuntis © Concello de Cuntis

Dúas mulleres resultaron feridas este sábado nun aparatoso accidente de circulación en Cuntis.

O suceso tivo lugar pouco despois das 14:00 horas da tarde na estrada N-640 ao seu paso por Troáns.

As dúas persoas que resultaron feridas, nai e filla, viaxaban no único turismo implicado, un Renault Scenic, que saíu da vía impactando contra unha varanda de protección e un farol.

Segundo fontes dos servizos de emerxencia, a filla, que conducía o coche, sinalou que se tiña sentido indisposta antes de perder o control.

Ademais de Protección Civil de Cuntis, acudiron ao lugar efectivos da Garda Civil de Tráfico e do 061, que tras atender ás vítimas e axudar a saír do vehículo con seguridade á copiloto, trasladaron a ambas as dúas ao hospital pontevedrés de Montecelo.