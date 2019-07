Seis meses de cárcere para unha parella que aforcou un gato que deambulaba pola súa leira

A Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a unha parella que no ano 2017 atopábase no seu domicilio da localidade de Tomiño cando viu a un gato que deambulaba pola súa leira e decidiu atrapalo e aforcalo cunha corda. Despois, introduciron o corpo nunha bolsa plástica.

A sentenza da Sección Segunda da Audiencia condena a un home e unha muller coa súa conformidade a seis meses de cárcere cada un como autores dun delito de malos tratos animais. Ademais, ao home imponlle un ano e medio de prisión por un delito de suborno por tentar convencer a axentes da Garda Civil para que non actuasen.

Ambos os acusados recoñeceron os feitos e aceptaron unha condena que implica dous anos de inhabilitación para a tenencia de animais ou o exercicio de calquera profesión relacionada con eles. No caso do home, polo delito de suborno tamén deberá pagar unha multa de 1.080 euros, seis meses cunha cota diaria de 6 euros.

Ningún dos dous condenados ingresará en prisión, pois a Audiencia decidiu suspender a pena coa condición de que non volvan delinquir durante dous anos.

Os feitos ocorreron o 11 de outubro de 2017 sobre as 9.00 horas da mañá. Ambos estaban no seu domicilio e, ao ver ao gato no seu terreo, matárono cunha corda. A Garda Civil acudiuse no lugar e, segundo eles recoñeceron, mentres os axentes realizaban as xestións necesarias, o acusado dirixiuse en repetidas ocasións a eles para que non actuasen.

Dirixiuse a eles, segundo a sentenza, "de maneira clara e inequívoca" e coa "clara intención" de que os axentes omitisen a súa actuación profesional. Díxolles frases como "se facedes desaparecer o gato e solucionádesme o problema, podedes coller o que queirades", en alusión a obxecto de certo valor que se achaban no interior do domicilio. Os axentes rexeitaron o ofrecemento e el acabou condenado por suborno por tentar influírlles.