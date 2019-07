Un pai acusado de abusar da súa filla de seis anos nega que os seus actos tivesen ánimo sexual

Un pai ao que a Fiscalía acusa de abusar sexualmente da súa filla menor de idade desde que tiña seis anos sentou este martes no banco e negou tales acusacións asegurando que se algunha vez tocou á nena fíxoo sen ningún tipo de ánimo sexual ou libidinoso, senón coa inocencia coa que un pai pode tocar a unha filla.

O xuízo contra este pai celebrouse este martes a porta pechada ante o tribunal da Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra, pero fontes consultadas por PontevedraViva confirmaron que o home negou todas as acusacións, polas que a Fiscalía pide que sexa condenado a seis anos de cárcere e a oito anos de liberdade vixiada despois de recobrar a liberdade.

O home declarou ante o tribunal que quedaba coa súa filla en casa e xogaba con ela, pero nunca actuou co propósito de satisfacer os seus desexos sexuais. Ademais, enmarcou a denuncia no proceso de divorcio da súa ex muller e nai da nena e que, tras a acusación, cambiou o réxime de visitas do que gozaba.

A nena, que na actualidade ten 10 anos, declarou por videoconferencia desde outro lugar do edificio xudicial diferente á sala de vistas para evitar o contacto visual co seu pai. Nesa declaración, segundo as fontes consultadas, a nena mantivo o relato dos feitos que xa fixo no seu día.

A menor relatou que o seu pai realizáballe tocamentos na zona vaxinal e que para ela resultaba violento. As especialistas en psicoloxía que a avaliaron tras a denuncia sosteñen que o seu relato é coherente e dan credibilidade á súa acusación.

Os feitos comezaron cando a nena tiña seis anos e prolongáronse durante aproximadamente dous anos, ata que a nai da menor presentou unha denuncia. Iso ocorreu no ano 2017 cando os pais da nena estaban a separarse, segundo confirmaron fontes xudiciais.

Tras escoitar as declaracións e probas forenses, a Fiscalía mantivo a súa acusación contra este home como autor dun delito continuado de abusos sexuais a unha menor de dezaseis anos polo que tamén pide ao tribunal que lle obrigue a participar en programas formativos de educación sexual, que lle prive da patria potestade e inhabilítelle para calquera profesión ou oficio que conleve contacto regular e directo con menores de idade durante 11 anos.

A solicitude de condena complétase coa prohibición de achegamento e comunicación á menor durante 10 anos e a reclamación da Fiscalía de que o acusado indemnice á súa filla con 5.000 euros.