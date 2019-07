O Juan Sebastián Elcano deixa pegada na Ría de Pontevedra: así foi o seu paso por Sanxenxo

O Buque Escola Juan Sebastián Elcano xa está atracado no Peirao de Torpedos da Escola Naval Militar de Marín. Chegou sobre as 13.15 horas deste sábado como fin ao 91 cruceiro de instrución e, á súa chegada, esperábano o comandante-director da institución, o batallón de alumnos, a Banda de música e familiares e amigos da dotación e gardiamarinas que durante os últimos meses se formaron a bordo. Todo segundo o previsto, excepto unha sorpresa para as centos de persoas que agardaban: do interior baixouse a Raíña emérita, Sofía.

A Raíña emérita subiu a bordo en Sanxenxo, onde Elcano exerceu de Comité de Regatas para dar o bocinazo de saída da proba inaugural do Trofeo Almirante Rodriguez Toubes, que se disputou entre Sanxenxo e Marín este sábado.

Tras percorrer a distancia que separa ambas as localidades da Ría de Pontevedra, Dona Sofia baixou en Marín e, tras saudar aos presentes, en especial a un bebé que estaba xusto ao fin da escada de baixada, abandonou a Escola Naval en coche, presumiblemente rumbo a Sanxenxo de regreso.

Unha vez atradado en Marín, pódese realizar xa un balance máis que positivo da breve estancia de pouco máis dun día do buque escola en Sanxenxo, onde fondeou fronte á praia de Silgar e o Real Club Náutico desde as seis da madrugada do venres ata o mediodía deste sábado. Tanto de día como de noite, deixou imaxes que non se esquecerán en Sanxenxo.

Así fue la visita a #Sanxenxo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano con motivo del Trofeo Almirante Rodriguez Toubes que este finde semana se disputa entre la Escuela Naval Militar de Marin y el @rcnsanxenxo

Esta visita de Elcano foi a primeira a Sanxenxo e, na súa honra, celebrouse unha cea no Real Club Náutico coa presenza dos Reis eméritos Juan Carlos I e Sofía e da súa filla maior, a Infanta Elena. Xa cando se fixo de noite, iluminouse coas cores da bandeira española, converténdose na imaxe máis fotografada da localidade.

O buque escola permanecerá an Marín ata o mércores 17 de xullo. Está previsto que durante o 14 e o 16 de xullo desenvólvanse xornadas de portas abertas, entre as 16.00 e as 20.00 horas, co obxectivo de que as persoas interesadas poidan visitar o interior da histórica embarcación.

Precisamente o día 16 de xullo, coa festividade do Carmen, o Rey Felipe VI acudirá á Escola Naval e será o encargado de presidir o acto de entrega de Reais Despachos aos novos oficiais da Armada e xúraa de bandeira dos alumnos de primeiro curso.