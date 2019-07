O acusado de abusar dunha nena en Cambados nega os feitos alegando que xogaban a facer cóxegas

O acusado de abusar sexualmente dunha menor en Cambados durante a vista oral © Cristina Saiz

O fiscal xefe da Audiencia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, mantén a petición de tres anos e medio de prisión e oito anos de liberdade vixiada para o home acusado de abusar sexualmente dunha amiga da súa neta en 2018.

O acusado explicou durante a vista oral celebrada este xoves na sala da sección cuarta da Audiencia de Pontevedra que el se atopaba na tarde daquela xornada xogando coa súa neta e coa amiga desta na terraza da vivenda, acompañado da súa muller que se atopaba colgando a roupa. Explicou que, como era habitual, atendía ás peticións da súa neta de facerlle masaxes referíndose a cóxegas, e que a amiga tamén llo pediu e el realizou o mesmo xogo coa nena de 8 anos de idade.

O acusado dixo que esa pequena é "como a miña neta" e que "non lle daba bicos ás súas netas e a ela tampouco", como si figura no escrito de acusación do Ministerio Fiscal. Neste sentido, indicou que se fregaban os narices como parte do ritual de xogo, pero negou que tocase partes íntimas da menor afirmando ante o tribunal que os nenos "son sagrados".

O Ministerio Fiscal basea a súa acusación nun vídeo de dous minutos gravado por unha veciña, que recoñeceu na sala que mantiña malas relacións co acusado debido a unha denuncia no ano 2015 contra o seu marido por agresión sexual interposta por unha das fillas do imputado. Esta veciña sinalou que días antes vira ao acusado bicar á nena e pareceulle estraño.

Por este motivo, o día dos feitos subiu ata a bufarda para gravar desde un oco no tellado a escena do acusado coa menor. A veciña afirmou que o home se había quedado só coa nena na terraza cando ela realizou a gravación. O fillo da veciña tamén recoñeceu as malas relacións entre ambas as familias e sinalou que, días despois dos feitos, el fora quen cedeu o vídeo a un axente da Garda Civil, curmán seu.

A nai e a tía da menor, así como a esposa e as fillas do acusado declararon como testemuñas da defensa. A nai indicou que "viu normal" as cóxegas na barriga que se observaban no vídeo porque formaban parte do xogo. Asegurou que a menor negara que lle dese un bico na boca ou que lle tocase partes íntimas.

A declaración da menor tamén se realizou nos mesmos termos ante o persoal do Imelga, unha vez requirida pola Garda Civil. A nena só recoñeceu xogos e cóxegas que non valoraba de maneira negativa. Segundo a perito, presentada por Fiscalía, hai "detalles" na súa declaración que poderían indicar que se atopaba un "pouco influenciada". Pola súa banda, a perito presentada pola defensa indica que ese informe expón hipótese pero non concreta eses "detalles" cando, ao seu entender, non hai indicadores psicosociais que demostren unha situación de abuso.

O fiscal elevou a definitiva a súa petición de 3 anos e medio de prisión baseándose no vídeo que, segundo explicou, "pasa os límites do decoro" e sinala que se observa unha "pequena corrupción" que está a tratar de implantarse entre o adulto e a menor.

Pola súa banda, a avogada da defensa admitiu que rexeitara un acordo co Ministerio Fiscal para reducir a pena porque entende que o acusado é inocente e pide a libre absolución baseándose na espontaneidade da declaración da menor e sinalou que o informe pericial da Fiscalía carecía de rigor científico.

O xuízo quedou visto para sentenza despois de que o acusado, entre saloucos, indicase que xa pasara mes e medio en prisión provisional e reiterando a súa inocencia.