A popular Pepa Pardo critica a política da presidenta da Deputación por "confrontar" coa Xunta

Pepa Pardo, deputada provincial do Partido Popular, amosou o seu malestar porque o goberno bipartito da Deputación decidira no pleno de xullo presentar un recurso contencioso-administrativo nos xulgados contra a Xunta para reclamar a mellora dos edificios nobres e da finca de Lourizán.

Para Pardo queda moi claro que Carmela Silva, presidenta da Deputación, pretende "confrontar, confrontar e confrontar" ao ter adoptado como primeira medida deste mandato levar á Xunta a xuízo.

Denuncia que a Deputación vai gastar case 20.000 euros nun bufete externo de avogados para que inicie a demanda xudicial. E sinala que sería máis útil que gastasen eses cartos en rehabilitar o Pazo de Lourizán como propietarios, alegando que así é como o establece a Lei de Rehabilitación de Galicia, malia o convenio asinado entre as dúas institucións en 1991 onde se fixaba que a conservación correspondía á administración autonómica.

"O Pazo non pode ser unha moeda máis para que o bipartito ataque á Xunta", afirma Pepa pardo que sinala que o PSOE e o BNG teñen cargo de conciencia por non ter executado obras e proxectos na Finca de Lourizán e fai referencia a cando ámbalas agrupacións gobernaban na Xunta e decidiron "parar" o proxecto do PP para que o inmoble de Lourizán se convirtira na sede do Parque Nacional Illas Atlánticas.