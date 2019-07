Marín inaugura o seu novo viveiro de empresas

O novo viveiro de empresas do Concello de Marín xa se atopa en marcha no local que ten a Autoridade Portuaria no parque do porto.

Esta nova instalación foi presentada este luns e, aínda que non se aprobaron as bases para adxudicar os espazos, a súa actividade xirará ao redor da gastronomía, potenciando iniciativas relacionadas con produtos do mar, a alimentación, a hostalería ou a organización de catas e showcookings.

A inauguración do viveiro de empresas tivo lugar no recinto portuario e ao acto, presidido pola alcaldesa María Ramallo, acudiron representantes de empresas do sector, da administración local, do Porto e de Zona Franca, entidade que asumiu a rehabilitación do edificio.

A xestión do viveiro quedará en mans do Concello de Marín mediante un convenio coa Asociación de Jóvenes Empresarios. Trátase do mesmo modelo que esta entidade ten en marcha Pontevedra e Vilagarcía.