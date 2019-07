Unanimidade na Lama para ceder o edificio do centro de saúde ao Sergas

O Pleno da Corporación da Lama aprobou por unanimidade a cesión do edificio do centro de saúde da localidade ao Servizo Galego de Saúde (Sergas), unha medida que desde o Concello explican que supoñerá un aforro anual duns 36.000 euros ás arcas municipais.

Ao transferir ese edificio á Consellería de Sanidade, o Concello aforrará os gastos de electricidade e calefacción, limpeza e mantemento que asumía ata agora.

O acordo unánime adoptouse este luns nun Pleno ao que acudiron tan só os concelleiros do PP e Cidadáns e no que tamén se aprobaron as contas xerais da Lama relativas ao ano 2018.

O exercicio pechouse cunha estabilidade orzamentaria de 728.268,76 euros e un remanente de tesourería de 575.106,29 euros. Respecto diso, o alcalde, Jorge Canda, insistiu na boa conta da estabilidade e solvencia económica do Concello da Lama e detallou que a media de pago a provedores sitúase en 16 días.

Os votos do PP tamén permitiron aprobar a delegación no alcalde de competencias de contratación por importe inferior ao 10% dos recursos xerais do Concello, unha medida que servirá para axilizar os labores de xestión municipal, o que supoñerá que o rexedor poderá decidir sobre contratos inferiores a uns 150.000 euros sen ter que elevar ao Pleno a súa aprobación.

O concelleiro Andrés Cal Malleiro, de Cidadáns, solicitou aos concelleiros de Asuntos Sociais e Cultura e Deportes, David Carrera e Daniel Vidal, unha reunión de traballo para tratar diversos temas e propostas. O grupo de goberno respondeu afirmativamente, aínda que aínda non se puxo data.