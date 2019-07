Cuntis activa unha consulta cidadá para redactar o seu plan de mobilidade

Os veciños e veciñas de Cuntis poderán facer as súas suxestións e propostas para o deseño do futuro plan de mobilidade sustentable do municipio.

A partir de este 1 de agosto, a través da web do Concello, calquera persoa residente neste termo municipal terá a opción de participar nunha consulta dixital orientada a coñecer tanto as demandas e propostas como aos hábitos de mobilidade.

O cuestionario, que será de carácter anónimo, poderá cubrirse ata o venres 15 de setembro.

Dita consulta súmase ás mesas de participación cidadá, nas que os diferentes colectivos e a veciñanza interesada poderán participar ao longo do mes de setembro en horarios de mañá e tarde en dependencias municipais.

Ademais, poderán enviarse suxestións ao correo cuntis@plandemobilidade.com.

Mentres tanto, nestas primeiras semanas de tramitación a empresa redactora está a realizar un primeiro análise da situación do concello en termos de mobilidade e calidade dos espazos públicos ademais de realizar varias enquisas presenciais.