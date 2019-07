Posta a punto das árbores e zonas verdes da Alameda, as Palmeiras e A Ferrería

Traballos de poda na Alameda © Concello de Pontevedra

Unha brigada de seis operarios pertencentes ao servizo municipal de Parques e Xardíns desenvolve dende primeira hora desta mañá tarefas de poda dos plataneiros, carballos e ameneiros da Alameda de Alejandro Sesmeros.

Os traballos forman parte dun conxunto de actuacións que se están a levar a cabo ao longo do verán para poñer a punto as árbores e zonas verdes da Gran Vía de Montero Ríos, as Palmeiras e A Ferrería de cara ás Festas da Peregrina e a Feira Franca.

Os traballos consisten nunha poda tanto das ramas máis baixas, limpando as árbores na súa zona inferior, como dalgunhas situadas a maior altura, coa finalidade de previr a caída daquelas secas e en mal estado.

Un guindastre permitiu o acceso dos operarios do Concello ás copas máis altas para o tallado destas pólas.

Estes traballos terán continuidade a vindeira semana no parque das Palmeiras, onde xa se efectuara recentemente un tratamento preventivo contra o picudo vermello ás 26 palmeiras dos Xardíns de Vincenti.

Todas elas se atopan fóra de risco, segundo o concelleiro de Parques e Xardíns, Iván Puentes.

A actuación tamén inclúe a eliminación de malas herbas, a limpeza de follas das árbores, a retirada de maleza e o tallado dos arbustos dos xardíns.

Unha vez rematada esta limpeza, que se estenderá polo noiro existente entre a avenida Raíña Vitoria e as escaleiras que dan cara San Roque de Abaixo, iniciarase a reposición de plantas secas e a plantación de flores nas zonas verdes da Alameda e a rotonda de San Roque.

O edil tamén revisou os traballos das brigadas nos xardíns de Casto Sampedro, na Praza de Ourense, nos que se plantaron flores laranxas ao longo da xornada.