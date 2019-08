Ence contribúe á calidade de vida dos pontevedreses coa súa acción social

Entrega das axudas de Ence a colectivos de loitan contra a exclusión social (arquivo) © Ence Pontevedra Entrega de axudas a deportistas dentro do Plan Social Ence (arquivo) © Mónica Patxot Entrega de axudas do Plan Social Ence no ámbito da cultura e a educación (arquivo) © Mónica Patxot Entrega de axudas do Plan Social de Ence a clubs de deporte base (arquivo) © Mónica Patxot

A achega de Ence a Pontevedra e a súa contorna vai moito máis alá da xeración de emprego estable e de calidade e de riqueza derivada da actividade diaria da súa biofábrica. A compañía contribúe ademais, de maneira decisiva, á calidade de vida dos veciños da contorna por medio da súa destacada acción social. Unha iniciativa singular pola súa relevancia a nivel nacional, pero que se atopa en risco de desaparecer se a compañía vese obrigada a pechar a súa planta galega.

Desde o ano 2017, Ence dedica un orzamento de 3 millóns de euros anuais en axudas sociais á contorna. Trátase dunha das iniciativas sociais de maior envergadura dunha empresa privada en España, froito do Convenio de Colaboración e o Pacto Ambiental subscritos coa Xunta de Galicia.

Ata a data, foron 522 os proxectos que resultaron beneficiarios das axudas sociais de Ence, relativos aos municipios de Pontevedra, Poio e Marín. En total, repartíronse 6 millóns de euros con cargo a este Plan Social, que divide as súas accións en seis áreas de actuación: loita contra a exclusión social, axudas aos veciños, educación e cultura, recuperación e coidado da contorna, emprendemento e innovación, e deporte de base.

A iniciativa, que demostra o compromiso de Ence coa súa contorna máis próxima, consolídase cada ano que pasa. Así, na segunda edición, a de 2018, aumentou en 70 o número de proxectos que se financiaron desde a empresa.

Dentro das entidades apoiadas por Ence atópanse os colectivos veciñais, que desenvolven actividades sociais e culturais, e melloran as súas infraestruturas e os servizos que prestan á cidadanía. Favorecer a integración social e a igualdade de oportunidades de todos os veciños, apoiar a recuperación de espazos marítimos e terrestres e colaborar na prevención e extinción de incendios forestais tamén son parte do Plan Social de Ence, que ten moi presente a educación e a cultura. De feito, desde 2017 financiáronse investigacións, exposicións, intercambios culturais, festivais folclóricos, adquisición de instrumentos e vestimentas.

O emprendemento e a innovación, como motor do futuro de toda Galicia, tamén veñen reforzados pola compañía pasteira. Un futuro que pasa por apoiar ideas e propostas centradas na mellora do medio ambiente, a sustentabilidade e a bioeconomía. Ence tamén contribúe ao fomento do emprego entre os mozos, ao ofrecer numerosas oportunidades de entrada ao mercado laboral mediante bolsas de estudos e prácticas en contornas reais, e ao deporte de base, parte esencial dunha vida saudable.

A compañía, que ten entre os seus obxectivos mellorar a calidade da vida dos cidadáns de Pontevedra e a súa comarca, advirte das consecuencias moi negativas que tería a desaparición desta acción social para miles de veciños, que resultan beneficiarios, dunha maneira ou outra, se finalmente se vise obrigada a cesar a actividade da biofábrica pontevedresa.

Unha biofábrica que, por outra banda, mantén un excelente comportamento ambiental. Non en balde, desde fai cinco anos loce o selo "Nordic Swan", o selo ecolóxico oficial dos gobernos escandinavos, e foi galardoada coa Distinción de Ouro da Comisión Europea, concedida pola súa traxectoria de mellora ambiental grazas ao folgado cumprimento, ano tras ano, dos parámetros ambientais que marca a normativa autonómica, española e europea.