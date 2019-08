A Fundación A.M.A. convoca os seus XVIII Premios Científicos

Traballo nun laboratorio © Mónica Patxot

A Fundación A.M.A. convocou a XVIII edición dos seus Premios Científicos, que cunha dotación total de 60.000 euros, recoñecerá os traballos inéditos de investigación científica que nesta ocasión versen sobre "A resistencia aos Antibióticos".

A Fundación A.M.A. convoca os seus Premios Científicos desde 1992, o que os sitúa entre os máis veteranos e apreciados polos investigadores sobre Sanidade. Nesta edición, os XVIII Premios Científicos da Fundación A.M.A. teñen unha dotación de 40.000 euros ao mellor estudo, e un accésit de 20.000 euros ao segundo.

Os traballos que opten a esta convocatoria dos Premios Científicos deberán presentarse antes do 31 de maio de 2020. As únicas condicións para participar son que o autor da investigación sexa un profesional dos distintos ámbitos sanitarios, que teña a condición de mutualista de A.M.A. no momento de presentar o traballo e que sexa un estudo inédito.

O padroado da Fundación AMA acordou que o tema de investigación desta convocatoria sexa a resistencia aos antibióticos, ao considerar que as estratexias para reducir o seu uso indiscriminado e así evitar a aparición de resistencias é un dos grandes retos da saúde pública.

Desde a Organización Mundial da Saúde e desde a Organización Mundial de Sanidade Animal conscientes da gravidade do problema levaron a cabo campañas destinadas a promover o uso prudente de antibióticos e adecuar as actuacións profesionais a esta nova situación que pon en risco a eficacia destes medicamentos.

Esta convocatoria está aberta a calquera iniciativa de investigación sanitaria sobre a resistencia aos antibióticos, tales como a prevención e control do seu uso, a xenética da resistencia, as posibles melloras terapéuticas, a aplicación de boas prácticas en todos os elos da cadea alimentaria, accións de vixilancia e control do uso de antibióticos, planificacións sanitarias en saúde, etc.

O xurado estará presidido polo doutor Diego Murillo, como Presidente da Fundación A.M.A, e a súa composición non se fará pública ata o mesmo día da concesión do Premio, pero, como en edicións anteriores, estará composto por personalidades das Reais Academias e Consellos dos Colexios Sanitarios, así como por académicos, membros colexiais e/ou profesionais dos Colexios Profesionais.

As bases íntegras de participación están dispoñibles na web da Fundación A. M.A. www.amaseguros.com/fundacion-ama. Os orixinais deberán entregarse por quintuplicado, acompañados dun Pen ou CD co mesmo orixinal e baixo plica á secretaría da Fundación antes do 31 de maio de 2020.