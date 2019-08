O Concello impulsará unha campaña de descontos no comercio local para a volta ao cole

Yoya Blanco e Tino Fernández coa directiva do Centro Comercial Urbano Zona Monumental © Mónica Patxot Yoya Blanco e Tino Fernández © Mónica Patxot

A concelleira de Promoción Económica, Yoya Blanco, trasladoulles este martes aos directivos de Centro Comercial Urbano Zona Monumental (CCU ZM) a súa intención de impulsar unha campaña de descontos no comercio local coincidindo coa volta ao cole e "que se faga tamén extensiva aos negocios dos barrios". A proposta deuna a coñecer no contexto dunha reunión, onde ademais de Blanco e do tenente de alcalde, Tino Fernández, estiveron presentes o presidente do colectivo, Miguel Lago, a súa xerente, Mónica Tomé, e os membros da directiva Raúl Facciola e Ramón Pedras.

No encontro, ámbalas partes puxeron de manifesto a súa predisposición a continuar colaborando na celebración de eventos que impulsen a actividade comercial, poñendo o acento na necesidade de mellorar a coordinación á hora de organizar ditas iniciativas. Yoya Blanco explicoulles aos directivos de CCU ZM que a súa vontade de impulsar unha campaña "A Volta ao Cole" a través de tíckets de desconto "para uniformes, material escolar e deportivo e mesmo perruquerías".

"Faríase entre os días 1 e 15 de setembro e o que quero é que non se limite unicamente aos comercios do centro da cidade, senón que se extenda aos barrios. Tamén hai moitas librerías en Loureiro Crespo ou A Parda", afirmou a edil de Promoción Económica.

A idea foi moi ben recibida por Miguel Lago, quen asegurou que esta campaña, "que reforzará a que xa se viña facendo dende hai anos por CCU ZM", terá incluso unha maior implicación por parte do colectivo de comerciantes "no que se refire a promocións e ofertas especiais".

LIMPEZA

Durante a reunión, CCU ZM amosou o seu descontento coa limpeza e o actual modelo de recollida de lixo na zona monumental, xa que, como apuntou Miguel Lago, estase a facer a horas que interrumpen a actividade hosteleira. Neste sentido, o tenente de alcalde avanzoulle que "en 2020 sairá un novo contrato do lixo" e que, aínda que non forma parte das súas competencias, dende o grupo municipal do PSOE "tentaranse facer as aportacións necesarias para que esa situación mellore".

PONTE DO BURGO

Por outra banda, Lago fixo patente o malestar da asociación co efecto negativo que as obras da ponte do Burgo están a ter nos negocios do casco vello, xa que tódolos potenciais clientes "empregan a ponte de Santiago para cruzar o río e a zona monumental está a deixar de ser a vía de acceso natural, en detrimento de Cobián Roffignac". O presidente de CCU ZM lamentou que non se contase con eles para planificar as actuacións e cre que a solución máis razoable pasa "por abrir algún paso de acceso peonil".