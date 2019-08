Asociacións animalistas piden ao Concello unha consulta popular sobre os touros

A plataforma Galicia, Mellor Sen Touradas sinalou este mércores que o Concello de Pontevedra dispón das ferramentas legais necesarias para realizar unha consulta cidadá "sobre aspectos que afectan as súas competencias", como pode ser a pervivencia do convenio de aluguer da praza de touros para o seu uso uns contados días ao ano.

Os abolicionistas defenden o uso do Regulamento de Participación Cidadá, aprobado en 1999 e cuxo artigo 31 garante a convocatoria de consultas populares sobre asuntos de competencia municipal e de carácter local, o que encaixa á perfección co cuestionamiento do uso de diñeiro público para manter o acordo de arrendamento "e coa propia titularidade do coso, que podería pasar a mans municipais a través dun procedemento negociado", engaden.

Neste sentido a plataforma sinala que o propio texto normativo facultaría aos veciños para forzar un referendo respecto diso se reúnen o 10% do censo electoral en forma de firmas, "o que sería unha opción plausible se desde o consistorio séguense ignorando as demandas dunha maior participación social".

Desde Galicia, Mellor Sen Touradas entenden que o propio Concello ten moitas oportunidades para manifestar a súa "verdadeira oposición" ás corridas de touros, "deixando de lado o seu financiamento encuberto a través de contratos que só supoñen vantaxes para os promotores taurinos, como a publicidade gratuíta e invasiva ou a explotación do servizo de bar durante as actividades organizadas polo propio goberno local".