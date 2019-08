O Cupón da ONCE reparte 140.000 euros en Vilagarcía

O Cupón Diario da ONCE repartiu 140.000 euros en Vilagarcía de Arousa, en catro cupóns premiados con 35.000 euros cada un no sorteo do 8 de agosto.

A vendedora da ONCE Isabel Lemetre Roca é quen levou a ilusión a Vilagarcía, onde vendeu os catro cupóns premiados desde o seu punto de venda, situado na rúa Castelao, número 6.

O cupón do 8 de agosto, tamén deixou premios en localidades de Andalucía e a Comunidade Valenciana.

O Cupón Diario ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros ás cinco cifras.