As festas de San Miguel contarán con Puntos Lila contra a violencia machista

Colectivo feminista Zeivas © Zeivas

A Corporación local de Marín aprobou por unanimidade a moción presentada polo Colectivo Feminista Zeivas. Baixo o lema "Por unhas festas libres de violencias machistas", a proposta presentada consiste na realización de campañas de "prevención, sensibilización y actuación inmediata" contra as agresións machistas durante as festas.

Para iso, optaron por dar os mesmos pasos que outras localidades da provincia e de toda España no último ano e crear Puntos Lila contra as agresións sexuais e machistas. Según se acordou, poñeranse en marcha antes das festas de San Miguel, no mes de setembro, para así poder asesorar e axudar ás persoas que o necesiten.

Pola súa banda, Antía Fontán, representante de Zeivas, destacou a función simbólica destes puntos para activar un "cambio na realidade e na visión da sociedade ante a desigualdade de xénero" apelando a unha "imprescindible implicación" de todos os sectores da sociedade para que as festas desenvólvanse nun contexto de respecto á liberdade e seguridade das mulleres.

As medidas acordadas van realizar desde a Concellería de Igualdade, o Centro de Información á Muller, ou Consello Municipal dá Muller e a Policía Local, tal e como explica o Colectivo Feminista nunha nota de prensa.