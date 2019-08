Operativos especiais da Policía Local polas touradas e as peñas

A Policía Local deseñou un operativo especial que deixará os arredores da praza de San Roque listos para a celebración en condicións de seguridade dos espectáculos taurinos desta fin de semana.

O sábado 10 de agosto e dende as 08:00 horas prohíbese o estacionamento nas rúas próximas á Praza de Touros: Victor Said Armesto, Campo da Torre e Nostramo Lourido.

Dende as 6 da tarde (tanto o sábado e como o domingo) quedarán peonalizadas as rúas Alameda, Raíña Vitoria e boa parte de Colón e San Roque, así como as que rodean a praza e outras menores, por motivos de seguridade.

A Avenida de San Roque quedará cortada nas Corbaceiras en sentido subida, así como a Víctor Said Armesto e outras menores que dan acceso á Praza de Touros. Tamén se cortará o Paseo de Colón á altura da rúa Monteleón, de tal xeito que os vehículos que circulen por esta vía desde a Ponte da Barca, deben dirixirse á Avenida de Uruguai. Os vehículos que circulen desde a Avenida de Uruguai pola rúa Irmáns Nodales, terán que voltar ás Corbaceiras por San Roque.

PEÑAS

En canto aos efectivos humanos da Policía Local, tanto para a celebración taurina como para a multitudinaria festa posterior das peñas no sábado, a previsión consiste en reforzar os servizos con respecto ao que é ordinario que se organicen ao longo das quendas de tarde e noite para que as touradas e as festas de peñas discorran con tranquilidade. Tamén se conta coa colaboración e os reforzos da Policía Nacional, con quen se estiveron coordinando os operativos.

Estas medidas, coordinadas pola Concelleira de Protección Cidadá, Carme Da Silva, en colaboración cos responsables da seguridade e a mobilidade local, complementan o reforzo nos servizos de limpeza para os momentos posteriores á festa e que deixarán o Centro Histórico en bo estado hixiénico para as primeiras horas do domingo.

A Policía lembra a prohibición da invasión do espazo público con barras de distribución de bebidas.