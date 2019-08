Dispoñibles máis 3.000 prazas para acceder a Ons nas Festas de San Xaquín

A consellería de Medio Ambiente recorda que a día de hoxe hai máis de 3.000 prazas dispoñibles para viaxar á Illa de Ons, nas xornadas de festividade local San Xaquín.

Recoméndase a todas as persoas que non teñen carné de acceso libre e que desexen viaxar á illa o vindeiro 23, 24 e 25 de agosto realizar os trámites necesarios coa antelación suficiente para asegurarse á entrada a esta illa do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

Na actualidade, o cupo de acceso libre en Ons -regulado no Plan Reitor de uso e Xestión- está fixado en 1.300 prazas das que que hai dispoñibles 1.013 para o día 23, 1.151 para a seguinte xornada e 1.212 para o día 25 de agosto.

Non obstante, os concesionarios poden adquirir os documentos identificadores de xeito gratuíto, cos que se lles asegura o acceso a Ons calquera día do ano; tal e como xa se están a beneficiar a case 300 veciños, aos que xa se lles expediu dito carné co que moverse libremente e á marxe do cupo xeral.