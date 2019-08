Solicitan licenza para a construción do novo colexio de Vilalonga

Este mércores día 14 ten previsto reunirse a comisión informativa de urbanismo do Concello de Sanxenxo, á que o goberno levará a licenza para a construción do novo colexio de Vilalonga, solicitada por parte da Consellería de Educación para poder empezar as obras do novo centro.

O novo colexio terá unha superficie de 4.631 metros cadrados distribuídos en 3 plantas nas que se distribuirán 18 aulas, entre educación infantil e primaria.

Á superficie construída hai que engadir os 534 metros cadrados que se destinan ao aparcamento exterior incluído dentro do recinto e os 800 metros cadrados que ocupa a pista de fútbol.

A parcela destinada ao colexio ten unha superficie de 11.346 metros cadrados, da cal só se ocupará o 35% mantendo o resto da parcela o seu estado natural con arboledo autóctono e de ribeira.

NOVA LICENZA PARA O PARQUE EMPRESARIAL

A esta comisión, tamén vai unha solicitude de licenza dunha empresa local de Sanxenxo, para a construción dunha nave no parque empresarial de Nantes.

Desde a posta en funcionamento do parque, preto de 30 empresas comezaron a tramitar os seus correspondentes permisos e licenzas, para exercer unha actividade en Nantes.

O parque empresarial conta con 243 parcelas, das cales 20 corresponden ao Concello e a equipamentos urbanos como a subestación eléctrica, por tanto, para poder acoller actividade económica quedan dispoñibles 223 parcelas.

As 28 que están en tramites suman 39.992 metros cadrados e representan o 13% das 223 parcelas que hai para empresas. As solitudes que se están tramitando teñen que ver con distintas actividades económicas, hostalería, carpintería e madeiras, granito, obra pública, rótulos luminosos, estaleiros, servizos de xestión e pasteurizados.