'Peludiños solidarios', un evento para axudar tres asociacións protectoras dos animais

Can abandonado na canceira © Mónica Patxot Cartaz do evento 'Peludiños solidarios' ©

Un evento solidario previsto para o vindeiro sábado 24 de agosto buscará recadar fondos para axudar a tres colectivos en defensa dos animais de Pontevedra: Protectora de animais do Morrazo, Difusión Felina e Protectora de Animais Os Palleiros.

O evento, bautizado 'Peludiños solidarios', celebrarase entre as 12.30 e as 19.00 horas no local La Botica (situado en cálea Palma) e incluirá actividades variadas como photocall perruna, recollida de alimentos, mercadillo, sorteos, charlas e exposición de fotos.

Todas as persoas que asistan poderán sacarlle unha foto ao seu can nun photocall. O prezo da foto será 5 euros, dos cales 2 euros irán destinados ás protectoras. Tamén haberá un segundo photocall no que poden participar os donos coas súas mascotas.

Con motivo desta cita, as tres protectoras venderán artigos para así poder sufragar os gastos do refuxio (facturas veterinarias, comida para os animais, desparasitaciones, mantemento...) e terán un punto de recollida de alimentos para os animais das protectoras. Tamén se aceptan produtos de limpeza, mantas, colares e correas e produtos de desparasitación.

Ademais, as protectoras organizarán unha charla para explicar como funciona unha canceira municipal, o seu financiamento, a vida dentro do refuxio ou a importancia das adopcións e organizarase unha exposición con fotos dos cans que viven nas respectivas protectoras para fomentar a adopción.