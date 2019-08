As freguifestas de Bueu fan parada en Beluso

Unha das 'freguifestas' organizadas en Bueu © Concello de Bueu

O programa de freguifestas iniciado o pasado ano polo Concello de Bueu co obxectivo de recuperar as tradicións e as romarías chegará esta semana á parroquia de Beluso tras pasar por Ermelo e Sanamedio.

A festa será este xoves 15 de agosto a partir das 12.00 horas da mañá. A esa hora está previsto no Parque Novas un contacontos co grupo Polo Correo do Vento, que presentará o libro Bueu, Gozosos anos 30, no que se recompilan as aventuras de persoeiros como Maruja Mallo, Rómulo Gallegos, José Suárez ou Johán Carballeira, que coincidiron na vila nos anos previos ao golpe de estado.

Pola tarde, a partir das 17.00 horas, a charanga Noroeste ofrecerá unha ruada polas praias de Lagos, Ancoradouro, Mourisca e Tulla, e tamén polo centro de Beluso.

Ás 20.00 horas está programado no Parque Novas un espectáculo de maxia co Mago Noel, ao que lle seguirá o acto de homenaxe á veciñanza pola adicación ás festas, que este ano recaerá en Salvador Brión Menduiña e Susana María Canosa Graña.

No mesmo espazo poderase gozar de xogos populares en horario de 18.00 a 20.00 horas. A partir das 22.00 horas, e como fin de festa, actuará a orquestra Distrito 7.

O concelleiro de Cultura de Bueu, Xosé Leal, destacou que estas festas buscan revalorizar os espazos de convivencia que hai nas diferentes parroquias mesturando a tradición e a modernidade e fomentando valores na sociedade, "para que toda a veciñanza da vila sinta orgullo de pertenza aos seus lugares e á vila no seu conxunto".