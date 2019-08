Combarro prepara un "sinfín de actividades" para a Festa do Mar

Durante a mañá deste mércores levouse a cabo a presentación do programa completo das actividades que se van a realizar durante a XIX Festa do Mar de Combarro do 21 ao 25 de agosto.

A gran festa gastronómica e musical de Poio durará catro días e contará cun "sinfín de actividades" e "sen momentos de descanso", sinalou o concelleiro de Turismo, Xosé Luís Martínez Blanco.

Como é habitual, a Festa do Mar contará, un ano máis, coa Concentración de Embarcacións Tradicionais que vai celebrar a súa XXIV edición os días 23, 24 e 25 e para o que se esperan ao redor de 40 embarcacións, explicou Joaquín Faveiro, presidente do club mariño A Reiboa.

Así mesmo, celebraranse os concertos que organiza o Concello onde Eleni Foureira, David de María, Henry Méndez amenizarán a noite do xoves 22 na praza da Chousa a partir das 23:00 horas.

Pola súa banda, o Armadiña Rock celebrarase durante os días 23 e 24 e contará con Heredeiros dá Crus, Nave ou o grupo internacional Dubioza Kolektiv, entre outros. Igual que o resto de edicións habilitarase a zona de acampada na zona da Reiboa e da Seca, sen previa inscrición pero si con aforo limitado.

A gran novidade para este ano é o Festival Chalaniña dirixido aos máis pequenos, que empezou sendo un concerto infantil e este ano converteuse en actividades durante os días 21 e 22.

O resto de actividades que se farán durante a Festa do Mar, son a VII Mostra da Canción Mariñeira onde grupos folclóricos amenizarán o xoves, venres e domingo na carpa gastronómica a partir das 21:00 horas.